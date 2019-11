Ook Vermeer en Bijlow zeggen door blessure interlands af

Vermeer heeft de blessure opgelopen in het duel met RKC Waalwijk van afgelopen zondag (3-2) maar kon dat duel wel uitspelen. AZ-doelman Marco Bizot is als vervanger opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman.

Door het wegvallen van Vermeer is Steven Berghuis de enige speler van Feyenoord in de selectie van Oranje. Eerder moest ook verdediger Marcos Senesi de interlands voor zijn land Argentinië afzeggen. Hij heeft een breukje in zijn arm.

Ook keeper Justin Bijlow kwam met een slecht nieuws bericht naar Zeist. Hij heeft zich met een blessure afgemeld voor de wedstrijden van Jong Oranje.