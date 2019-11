Actiegroep XS4ALL komt met Freedom Internet

Om 11:11:11 uur is Freedom Internet gelanceerd, dat veiligheid en privacy als kernwaarden heeft. Dat betekent niet dat klanten direct het internet op kunnen.

De actiegroep hoopt in het eerste kwartaal van 2020 internetverbindingen te gaan leveren. Eerst via koper (ADSL) en glasvezel, daarna via de kabel. De actiegroep wil in drie jaar tijd 60.000 klanten aan zich binden, "waarmee we een zeer nette, rendabele onderneming kunnen opbouwen".



Privacyorganisatie Bits of Freedom heeft zich achter de nieuwe provider geschaard en de domeinnaam freedom.nl in bruikleen gegeven. "Als Freedom zich niet meer aan haar beloftes op het gebied van privacy en vrijheid zou houden, kan Bits of Freedom de overeenkomst stopzetten en de domeinnaam weer terug in eigen gebruik nemen", laat de actiegroep zelf weten.

De internetprovider krijgt een onafhankelijke Raad van Advies die kan adviseren over de wijze waarop de provider functioneert. De raad komt uit een aantal bekende personen te bestaan. Onder hen zijn ICT-expert Brenno de Winter, oud-D66-Kamerlid Boris van der Ham en internetpionier Marleen Stikker.

Freedom Internet is opgericht, omdat KPN het merk XS4ALL wil opheffen. Die provider werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. Het moederbedrijf wil dat de honderdduizenden klanten van XS4ALL verhuizen naar KPN zelf.

De actiegroep achter Freedom Internet riep een crowdfundingsactie in het leven om met het bijeengebrachte geld een eigen internetprovider op te zetten. Binnen een paar dagen was het streefbedrag van 2,5 miljoen euro opgehaald.