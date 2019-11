Podcast: 'Daar zie je aan dat Senesi klasse heeft'

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van RTV Rijnmond gaat het natuurlijk over de met 3-2 gewonnen wedstrijd van Feyenoord tegen RKC en de rol van matchwinner Marcos Senesi.

"Je zag wel een Feyenoord dat wel de wedstrijd naar zich toe trok ondanks dat er veel misging", zegt Sinclair Bischop. "Senesi werd veel te snel afgeschreven", voegt hij eraan toe.

"Maar we moeten nu ook niet meteen doen of hij de verlosser is. Hij heeft goed gespeeld tegen RKC. In januari kunnen we een beter oordeel vellen", reageert Frank Stout.

Sinclair: "En toch zie je wel zijn klasse. Op tijd instappen. Ik vond zijn inspeelpass van hoge kwaliteit. Sliding precies op de bal. Soms hoef je maar iets te zien van een speler om de klasse te zien."

Ook hebben we aandacht voor Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Hoe komt het dat Excelsior zoveel tegendoelpunten krijgt? Heeft Veldwijk zich waargemaakt in de basis bij Sparta?

Luister hierboven naar de podcast met Frank Stout, Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en presentator Peter van Drunen.