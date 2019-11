Randstedelingen veroorzaken woningnood in Oost-Nederland

Steeds meer mensen uit onze regio verkassen naar het oosten van Nederland. Het zijn er zelfs zoveel, dat er in Gelderland en Overijssel bijna geen huis meer te krijgen is.

Vooral gezinnen en ouderen verhuizen naar het oosten, blijkt uit onderzoek. In de komende vijf jaar zijn zeker 75.000 nieuwe huizen nodig, waarvan er meer dan 60.000 ingenomen zullen worden door mensen uit de Randstad.

Tom Schreurs is makelaar in Winterswijk. "Als makelaar heb ik veel contact met mensen die de drukke Randstad ontvluchten om zich in de Achterhoek te vestigen. Ze krijgen dan meer woongenot tegen een veel aantrekkelijkere prijs", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

De Oost-Nederlandse provinciebesturen vragen minister Stientje van Veldhoven van Binnenlandse Zaken maandag om geld. Gelderland en Overijssel willen met haar een woondeal sluiten. De twee provincies zetten zelf ruim 100 miljoen euro in om de woningbouw te versnellen.

Bent u uit onze regio vertrokken naar het oosten? Mail uw verhaal naar internet@rijnmond.nl.