Ombudsman Zwaneveld maakt zich 'grote zorgen' over de basisregistratie persoonsgegevens in Rotterdam

De gemeentelijke ombudsman Anne Mieke Zwaneveld heeft kritiek op het in- en uitschrijven van burgers in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) van de gemeente Rotterdam. "Het inschrijven bij de gemeente en het uitsluitsel van een adresonderzoek duurt veel te lang. Ik maak me grote zorgen over de Rotterdammers die hiermee te maken hebben."

Zwaneveld publiceerde in 2014 een rapport waaruit bleek dat de gemeente burgers 'makkelijk' uitschrijft. Soms zonder dat zij daarvan zelf op de hoogte zijn. Ook nu ontvangt ze veel klachten over het BRP. "Wat mij vooral zorgen baart, is dat de situatie niet beter wordt", zegt Zwaneveld. "De grootste kern van het probleem lijkt mij dat er te weinig mensen bezig zijn met het verwerken van in- en uitschrijvingen in de BRP."

Adresonderzoek moet sneller

Bij twijfel of iemand wel of niet op een bepaald adres woont, kan de gemeente een adresonderzoek starten. De uitslag daarvan laat volgens Zwaneveld dus veel te lang op zich wachten. "Ik zie nu dat er nog steeds heel streng wordt gecontroleerd of iemand wel of niet op het desbetreffende adres woont. Daar ben ik niet op tegen, maar ik vind wel dat die controles sneller moeten plaatsvinden. Ik ben bang dat er bij de gemeente te weinig mensen beschikbaar zijn om dit soort adresonderzoeken uit te voeren."

Grote gevolgen

Wanneer iemand niet op tijd in- of uitgeschreven staat op het desbetreffende adres, dan kan dat grote gevolgen hebben. "Je kan geen beroep doen op zorgtoeslag, huurtoeslag en je hebt ook problemen met de zorgverzekering. De gevolgen zijn nauwelijks te overzien. Je bent dan bijvoorbeeld niet meer verzekerd."

Een adresonderzoek duurt tussen de 10 en 12 weken. In sommige gevallen duurt het langer, meldt de Gemeente Rotterdam.