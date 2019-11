Flatbewoners Capelle aan den IJssel klaar met geluidsoverlast door renovaties: 'echt niet leuk meer'

Bewoners van de 55-plus flat Spinoza in Capelle aan den IJssel zijn de herrie van de vele renovatiewerkzaamheden meer dan zat. Volgens de bewoners kampen ze al een half jaar met geluidsoverlast. "Het begint 's morgens vroeg zo rond half zeven. Het gaat de hele dag door. Het is echt niet leuk meer", zegt een bewoner.

"Zodra er een woning leegkomt, dan wordt er gerenoveerd", zegt bewoonster Sylvana. "Alles wordt er dan uitgetikt. Dat is niet een paar uurtjes, maar daar zijn ze soms dagen of weken mee bezig. Als het af en toe is, dan kan je daar rekening mee houden. Maar dit is het afgelopen half jaar constant gaande."

Volgens Sylvana is de herrie niet alleen vervelend, maar heeft het ook financiële gevolgen voor haar. "Ik ben ZZP'er. Het is voor mij niet meer mogelijk om klanten te bellen met zulke herrie die je spontaan om je oren heen krijgt. Ik heb nu zelfs mijn werk moeten stoppen omdat ik het niet meer trek. Ik kan me niet concentreren en heb daardoor al twee maanden niet kunnen werken."

"Ik moet hier wel elke maand de huur van 688 euro betalen", zegt Sylvana. "Ik wil een compensatie."

Verhuurder Woonzorg zegt in een reactie het 'ontzettend vervelend' te vinden. Maar volgens hen is 'geluidsoverlast bij de werkzaamheden niet te vermijden'.