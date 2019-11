'Doe beter onderzoek naar uitstoot ultrafijnstof Rotterdam The Hague Airport'

GroenLinks in Rotterdam dringt aan op meer onderzoek naar de uitstoot van ultrafijnstof door Rotterdam The Hague Airport. De partij vertrouwt de metingen van TNO niet.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van TNO dat vijftien procent van het ultrafijnstof in Rotterdam afkomstig is van de luchthaven, maar die meting is gedaan in de winter en is gebaseerd op slechts drie meetpunten.

Nieuw onderzoek wijst uit dat de kans groot is dat er in werkelijkheid meer uitstoot is. GroenLinks wil dat zeker weten en vraagt om een uitgebreider onderzoek.

Ultrafijnstof is slecht voor de gezondheid van omwonenden en mensen die op de luchthaven werken. Zwitsers onderzoek toonde eerder dit jaar aan dat ultrafijnstof van taxiënde en opstijgende vliegtuigen kan leiden tot kanker en immuunsysteemziekten.