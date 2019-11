Fabriek die kleurstof maakt van autobanden komt naar Rotterdam

Black Bear Carbon wil zijn nieuwe fabriek in de Rotterdamse haven gaan bouwen. Het bedrijf recyclet oude autobanden en haalt er 'recovered carbon black (rCB)' uit. Dat is een zwarte kleurstof die nu nog vaak uit ruwe aardolie wordt gehaald.

Carbon black zit in bijna alles wat zwart van kleur is, zoals rubber, plastic, inkt en verf. Veel bedrijven winnen carbon black door ruwe aardolie te verbranden. Daar komt CO2 bij vrij en het is daarom slecht voor het milieu.

De manier van Black Bear Carbon is schoner en duurzamer. Het bedrijf verwerkt zo'n zeven miljoen banden per jaar. Die komen vooral uit Nederland. Bij het bedrijf werken zo'n 25 mensen.

De fabriek was gevestigd in Nederweert tot deze in februari van dit jaar in vlammen opging tijdens een grote brand. Op de nieuwe locatie hoopt Black Bear een nieuwe start te kunnen maken en verder door te groeien. Black Bear heeft diverse locaties bekeken en kiest voor Rotterdam omdat daar de mogelijkheden tot groei het grootst zijn.

"We heten Black Bear Carbon, met zijn geavanceerde circulaire technologie, van harte welkom in Rotterdam", zegt Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam. "Om onze haven en ons industriële complex in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs, moeten we inzetten op circulaire productieprocessen. Black Bear Carbon past uitstekend in het bestaande Rotterdamse chemiecomplex."

De deal is nog niet helemaal rond. De komende weken worden de technische en financiële details besproken.

Volgens het Havenbedrijf wordt gekeken naar het westelijk deel van Europoort als locatie. De fabriek krijgt naar verwachting de capaciteit om ongeveer zeven miljoen autobanden per jaar te verwerken.