Maastunnel weer open

Een auto met pech heeft maandagmiddag stilgestaan in de Maastunnel richting het zuiden, meldt Rotterdam Onderweg. De tunnel was daardoor dicht. Het autoverkeer van noord naar zuid werd omgeleid via de Erasmusbrug.

De tunnel was maandagochtend ook al afgesloten. Toen blokkeerde een te hoge vrachtwagen de tunnel. Sinds de heropening in augustus is de tunnel zo'n zeven tot acht keer per dag dicht. De hoogtesensoren geven sneller dan voorheen een hoogtemelding wanneer te hoge vrachtwagens de tunnel inrijden.