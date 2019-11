Krabbendam in FC Rijnmond: 'Feyenoord-spelers beetje bang voor Advocaat'

In FC Rijnmond wordt er maandagavond uitgebreid terug gekeken op de gespeelde wedstrijden van Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht. Presentator Peter van Drunen ontvangt Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International, radiocommentator Sinclair Bischop en analist Emile Schelvis aan de desk.

Aan het begin van de uitzending werd de por van Steven Berghuis aan het einde van Feyenoord-RKC Waalwijk besproken. Volgens Schelvis verdiende Berghuis daarvoor de rode kaart. "Het is onvolwassen en aanvoerder-onwaardig", vindt Schelvis. "Er was gisteren maar één aanvoerder bij Feyenoord en dat was Jens Toornstra."

Volgens Krabbendam brengt Dick Advocaat als trainer van Feyenoord zeker wat teweeg. "Spelers zijn een beetje bang voor hem", vertelt Krabbendam.

Schelvis verbaast zich dat voormalig Feyenoord-trainer Jaap Stam nu in de media verschijnt. "Hij heeft zich eenzaam gevoeld. Alle assistenten zijn weg, dat heeft er ook mee te maken", zegt Krabbendam over het vertrek van Stam bij de Rotterdammers.

