Waterschade aan Rotterdamse woontoren 'valt gelukkig mee'

Politie bij woontoren The Red Apple. Foto: Maikel Coomans

De schade aan de Rotterdamse woontoren The Red Apple aan de Wijnbrugstraat is minder erg dan gedacht. Maandagochtend werd gemeld dat dertig woningen waterschade hadden opgelopen doordat een sprinklerkop van de muur werd gestoten.

Havensteder, die de VVE beheert, schat nu dat het om tien tot vijftien appartementen gaat. Zij raakten beschadigd door een menselijke fout van een bouwvakker. Tijdens werkzaamheden aan het interieur op de vijftiende verdieping is met een kast tegen de sprinkler aangestoten, vertelt een medewerker van Havensteder.

"Daardoor schoot de sprinkler eraf en spoot het water er onder hoge druk uit, met alle gevolgen van dien." Appartementen op de tiende tot veertiende verdieping hebben daardoor schade aan de meterkast, wanden en plafonds.

"Ik heb nog niet alle woningen gezien, maar ik schat dat het gaat om één of twee appartementen per verdieping", zegt de beheerder. Dat zou neerkomen op tien tot vijftien woningen in totaal.

"Het is misschien gek om te zeggen, maar als je me vanmorgen had gevraagd hoe dit af zou lopen, zou ik het veel erger hebben ingeschat. Het lijkt nog enigszins mee te vallen gelukkig", zegt de VVE-beheerder.

Netbeheerder Stedin heeft onderzoek gedaan naar de elektriciteitsvoorzieningen en heeft halverwege de middag geconstateerd dat het veilig is. "Alle bewoners hebben elektriciteit. Ze kunnen alleen niet allemaal alle groepen gebruiken."

Het water is via een schacht ook op de begane grond terecht gekomen. De galerij heeft ook flinke schade. "Daar stond het water enkele centimeters hoog," vertelt de beheerder. Het is nog onduidelijk hoe veel het gaat kosten om alle schade te herstellen.