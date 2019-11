Staatssecretaris krijgt lesje veiligheid van leerlingen Hout- en Meubileringscollege

Hoog bezoek op het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam maandagmiddag. Staatssecretaris Tamara van Ark van Werkgelegenheid en voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad kwamen langs. Ze kregen een rondleiding door de praktijklokalen van het mbo en spraken met studenten, docenten, slachtoffers van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Het centrale onderwerp: gezond en veilig werken tijdens de beroepsopleiding.

Leerlingen Joosje (19) en Merlijn ("bijna 19") gaan als werkvoorbereider aan de slag in de timmerindustrie. Zij mochten de staatssecretaris rondleiden. "Superleuk en heel gezellig", vonden ze. "We lieten zien hoe we aan de gang gaan met veiligheid en wat we doen om de veiligheid te waarborgen."

Op het Hout en Meubilerings College wordt met grote apparaten en scherp gereedschap gewerkt, dus is het belangrijk dat leerlingen die veilig leren bedienen. Gehoorkappen over de oren, veiligheidsbrillen op en werkschoenen met stalen neuzen aan dus.

Hameren op veiligheid

Op het Rotterdamse HMC zitten de voorschriften er goed in, maar dat is nog niet altijd even zeker op werkplekken waar leerlingen naast school terechtkomen. Daarin ziet docent houttechniek Sander (33), die speciaal voor het hoge bezoek zijn jasje had aangetrokken, ruimte voor verbetering.

"We letten echt wel op die veiligheid, we hameren erop bij de leerlingen. Maar op stage ben ik het zicht kwijt", zegt de docent. "Daar moet een protocol vanuit school naar stage voor worden opgesteld. Het bedrijf of de fabriek moet goed laten zien wat veilig en wat onveilig is."

Sander ziet vaak dat leerlingen bij een bedrijf komen en meteen aan het zagen worden gezet. "Er wordt te weinig uitleg gegeven. Als docent sta ik daar ook weinig bij stil", zegt Sander eerlijk. Leerling Merlijn herkent dat. "Het blijft lastig om iemand die al jaren in het vak zit de les te lezen van: dit is niet zo veilig."

Docent Sander vertelt dat hij vroeger dezelfde opleiding deed en op stage drie dagen de hele dag lang een soort gipsplaten moest zagen. "Ik kwam elke dag thuis met wit in mijn neus. Is dat wel zo gezond? Maar ja, iedereen deed dat."

Grote machines

Nu veel handelingen worden geautomatiseerd, worden de risico's voor mensen ook minder. "We hebben grote machines, daar gebeuren alle bewerkingen in een afgesloten ruimte, daar kun je niet eens meer inkomen."

Frezen is zo'n proces dat al bijna helemaal automatisch gaat. "Als je op de computer gaat voorprogrammeren, hoef je alleen nog maar het hout in de machine te leggen", legt leerling Joosje uit. Toch blijft het opletten als je dingen met de hand doet, zegt ze.

De staatssecretaris was in ieder geval onder de indruk van de veiligheidsmaatregelen op het Hout en Meubilerings College. Als aandenken aan haar bezoek kreeg ze een briket mee van geperst zaagsel dat op de school met afzuiginstallaties wordt opgevangen.