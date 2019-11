Jongeren werken aan zelfvertrouwen met persoonlijke rapteksten

Sterk in je schoenen staan, probleemoplossend denken, het creëren van een positief zelfbeeld, maar ook kwetsbaar durven zijn. Dat is soms voor volwassenen al niet gemakkelijk, laat staan voor middelbare scholieren. Met het programma Next Skills leert de jeugd dit van hun mentor op school.

"Ik wil dat leerlingen de kans krijgen om over alles te kunnen praten. Of het nou gaat over media, gezondheid, geluk of over wat dan ook", legt Karim Belhaj, docent op het Zuiderpark College in Rotterdam, uit.

Niet alleen leerlingen hebben daar baat bij. De docent krijgt door de Next Skills-methode een helder beeld van de leerling. Doordat het persoonlijker wordt, leert de leraar de jongere beter kennen. Hierdoor kunnen leraren leerlingen preciezer bieden wat ze nodig hebben.

Happie Rappie

Iedere school is anders. Hoewel Next Skills een de rode draad biedt, hebben docenten de vrijheid om het programma in te vullen zoals zij dat willen. Zo ontstond bij Karim het idee voor 'Happie Rappie'. ​​​​​​

Leerlingen maken onder begeleiding van Karim een rap met persoonlijke ervaringen. "Het idee is dat ook een docent zich hierbij kwetsbaar durft op te stellen. Ik vertel bijvoorbeeld waar ik vandaan kom en wat mijn ervaringen zijn." Dat is een manier om de leerlingen te activeren om zichzelf ook open te stellen.

Een leerling uit de tweede klas vindt het programma heel belangrijk, vertelt ze. "Wij kunnen ons beter uiten. En je leert anderen ook beter kennen."

Durven vragen

Een vriendinnetje is het hier helemaal mee eens. "Ik vind het heel belangrijk om te praten over mijn verleden. Zodat anderen begrijpen hoe ik me voel."

Het Zuiderpark College is al anderhalf jaar bezig met Next Skills. Karim is zeer positief over het programma. "Je ziet dat stille leerlingen minder stil worden. Ze durven vragen te stellen. Ze trekken meer naar elkaar toe."