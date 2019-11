ABN Amro-automaten in Spijkenisse en Vlaardingen keren niet terug na plofkraken

Het is de laatste weken schering en inslag met plofkraken in de regio. Zo was het raak in Vlaardingen, Dordrecht en twee keer in Spijkenisse. Zowel de geldautomaat in Vlaardingen (Dr. Wiardi Beckmansingel), de pinautomaat in Dordrecht (winkelcentrum De Bieshof) en één van de automaten in Spijkenisse (Akkerdonk) zijn van ABN.



Het besluit is genomen in overleg met de buurt. De bank heeft na de plofkraak contact gezocht met omwonenden en ondernemers. "Daarna kijken we hoe vaak zo'n automaat wordt gebruikt. Op basis daarvan hebben we onder meer besloten dat de geldautomaat in Spijkenisse niet terugkomt", zegt de woordvoerder.

"Het is altijd een afweging tussen de veiligheid en de beschikbaarheid van contant geld. In het geval van Spijkenisse hebben we besloten deze automaat niet terug te laten komen. Er is in Spijkenisse nóg een automaat en we zijn aan het kijken of er nog een geldautomaat kan worden teruggezet ín een onderneming."

Of de pinautomaat bij de Primera in winkelcentrum 't Plateau terugkeert, kan de woordvoerder niet zeggen. Dat is namelijk geen ABN-apparaat, maar van de onafhankelijke retailer In2Retail.

Over Dordrecht zegt de woordvoerder nog geen besluit te hebben genomen. "Dat zijn we nog aan het bekijken."