Nog vijf nachtjes slapen en dan moet het Sinterklaashuis af zijn

Verslaggever Esther schalkwijk in gesprek met de klussende vrijwilligers in het sinterklaashuis

Foto: het Sinterklaashuis in Gorinchem

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Zaterdag meert hij aan in Gorinchem. Fanatieke vrijwilligers zorgen voor een gespreid bedje in het 'Sinterklaashuis' in het centrum. Er moet alleen nog flink worden geklust.