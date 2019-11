Rotterdamse advocaat IS-kinderen: 'Ze zijn te jong om op te geven'

Nederland moet zijn best doen om ruim vijftig IS-kinderen uit Syrië te halen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door 23 IS-moeders.

Volgens de rechter leven de kinderen in overvolle kampen in een acute noodsituatie, terwijl ze daar zelf niet voor gekozen hebben. "Uit diverse bronnen is op te maken dat kinderen daar te maken hebben met bombardementen, seksueel misbruik, marteling, afwezigheid van onderwijs, kindersterfte, ijzige kou in de winter, overbevolking, ziektes, indoctrinatie en een gebrek aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen en medische zorg."

De Rotterdamse advocaat André Seebregts vertegenwoordigt achttien moeders. Hij is gematigd positief over de uitspraak. "We zijn daar redelijk tevreden mee", zegt hij.

Het is onduidelijk of de moeders ook meekomen. Dat mag alleen als het noodzakelijk is voor de kinderen. Toch denkt Seebregts dat de kans groot is. "De Koerden zeggen: 'Waarom moeten wij jullie probleem oplossen? Wij gaan die moeders hier niet eindeloos houden'."

Geïndoctrineerd

Veel mensen maken zich zorgen en denken dat de kinderen gevaarlijk zijn, omdat ze geïndoctrineerd zouden zijn. "Zeventig procent van de kinderen voor wie we optreden, zijn zes jaar of jonger. Er is niet één kind bij dat ouder is dan twaalf. Het zijn dus hele jonge kinderen", zegt Seebregts.

"Er zijn een paar jongens die wel eens naar kampen gingen, maar ook die zijn veel te jong om op te geven. Zoals je ook kindsoldaten niet opgeeft. Die hebben gewoon hulp nodig."

Ook over de moeders hoeven we ons hier geen zorgen te maken, zegt Seebregts. "Ze worden hier meteen aangehouden en op een terroristenafdeling geplaatst. Als je kijkt naar het verleden worden ze allemaal veroordeeld, krijgen ze enkelbanden en houden ze contact met de reclassering. Dat lijkt me nog altijd veiliger dan dat ze onder de radar komen. Dat is het alternatief."

Seebregts denkt dat de kinderen en hun moeders al binnen een maand in Nederland kunnen zijn.