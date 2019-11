Kapsalon Romy valt in de prijzen op filmfestival in Chicago

De Rotterdamse regisseur Mischa Kamp heeft in Chicago hoge ogen gegooid met haar film Kapsalon Romy. De film is op het Chicago International Children's Filmfestival uitgeroepen tot een van de beste 'live-action' kinderfilms van het jaar.

Kapsalon Romy sleepte de tweede prijs in de wacht in de categorie voor films waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke acteurs. De eerste prijs ging ook naar een Nederlandse film, 'Mijn bijzondere rare week met Tess' van regisseur Steven Wouterlood.

Mischa Kamp nam de film Kapsalon Romy op in een voormalige kapsalon aan de Molenstraat in Strijen. Het verhaal gaat over een oudere kapster die worstelt met beginnende alzheimer. Ondertussen wordt haar band met kleindochter Romy steeds hechter.

De regisseur viel eind oktober ook al in de prijzen. Kapsalon Romy werd toen op het Cinekid Festival uitgeroepen tot de Beste Nederlandse Familiefilm.