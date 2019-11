Nieuwe dames bij PKC: 'Niet voor niets naar deze club gekomen'

PKC/SWKGroep begon afgelopen vrijdagavond in de Korfbal League met de lastige uitwedstrijd bij Fortuna/Delta Logistiek. De Papendrechters startten in Delft met een vernieuwd team, onder andere met Brett Zuijdwegt en Julie Caluwé. De dames beginnen met verschillende ambities aan het hoogste korfbalniveau.

Zuijdwegt, die overkwam van DeetosSnel uit Dordrecht, kon naar alle topclubs in de Korfbal League. Mede door de reisafstand koos de 20-jarige korfbalster voor een Papendrechts avontuur. "Het is altijd een afweging. Je voelt je vereerd, maar uiteindelijk heb ik met PKC goede gesprekken en een goed gevoel gehad."

'Niet voor niets naar PKC gekomen'

Bij PKC stopten drie vrouwen in het team. De club koos ervoor om ook naar het buitenland te kijken. Zo kwam PKC bij Caluwé uit, die op het Belgische hoogste niveau werd verkozen tot de beste vrouw.

"Het is het beste wat er is", stelt Caluwé. "Het is heel vermoeiend, maar ik blijf achter mijn beslissing staan. Ik kan het iedereen aanraden om dit ook te doen."

Caluwé is ambitieus. "Ik ben niet voor niets naar PKC gekomen", glimlacht de Belgische. "Ik wil graag naar Ahoy."