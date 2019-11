FN Steel uit Alblasserdam waarschijnlijk in Chinese handen

FN Steel in Alblasserdam. Foto: Google Streetview

Het Alblasserdamse staalbedrijf FN Steel komt zo goed als zeker in handen van de Jingye Group uit China. Het staalconcern wil het Britse staalbedrijf British Steel overnemen, waarvan FN Steel een dochteronderneming is.

Dat meldt British Steel in een verklaring. De deal is nog niet helemaal rond. Er is nog goedkeuring nodig van de toezichthouders. Ook spelen er nog andere voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan.

Het Britse staalconcern stond eerder dit jaar al op omvallen. Toen schoot de Britse overheid te hulp met een noodkrediet. Volgens de BBC hebben de Chinezen nu voor meer dan één miljard pond aan investeringen toegezegd.

Bij British Steel werken duizenden mensen. Bij het dochterbedrijf in Alblasserdam gaat het om zo'n driehonderd werknemers. De burgemeester van Alblasserdam, Jaap Paans, noemt de overnameplannen 'goed nieuws'.



Afgelopen zomer had een Turks pensioenfonds belangstelling voor British Steel. Maar de onderhandelingen met Oyak liepen op niets uit.