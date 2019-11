Tweede Wereldoorlog in 100 foto's: welk plaatje mag niet ontbreken?

Van verzet tot verraad en van de militaire strijd tot het dagelijks leven: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is op zoek naar foto's die de verhalen vertellen over de Tweede Wereldoorlog in de twaalf provincies. In de lente van volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.

Komend jaar staan alle provincies stil bij de bevrijding met het project 'Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Per provincie worden foto's geselecteerd, die meedoen aan de nationale canon van foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Die worden opgenomen in een nationale tentoonstelling.

Ooggetuigen

Het project in Zuid-Holland is maandagmiddag gelanceerd door commissaris van de Koning Jaap Smit en loco-burgemeester Bert Wijbenga. Smit tipt het belang van de foto's aan. "Er komt een moment dat de ooggetuigen niet meer onder ons zijn. Dan is het zo belangrijk dat wij op die manier niet vergeten waartoe wij als mensen eigenlijk in staat zijn als we niet het goede met elkaar voor hebben."

Volgens Frank van Vree, directeur van NIOD, zijn er in de oorlog veel mensen geweest die stiekem hebben gefotografeerd. "Vanachter de gordijnen, vanuit het raam; zo hebben we in Nederland heel wat unieke foto's, die je in andere landen niet vindt."

Heeft u foto's liggen uit de Tweede Wereldoorlog? Deze kunnen tot 18 december worden ingestuurd naar www.in100fotos.nl/zuidholland . "Ga naar zolder, zoek de dozen en kom met die foto's", roept de commissaris van de Koning op.

Verhalen achter de foto's

Uit deze inzendingen wordt een selectie voor de provincie Zuid-Holland gemaakt, die online én in een pop-up tentoonstelling is te zien. Vanaf maart gaat Rijnmond in samenwerking met Omroep West op zoek naar de verhalen achter de foto's.

Deze verhalen staan volgens Van Vree voor verschillende aspecten uit de Tweede Wereldoorlog. "Het zijn foto's met een grote zeggingskracht. Wat we hopen, is dat zoveel mogelijk mensen met foto's komen en over deze foto's praten. Foto's als een manier om het gesprek over de Tweede Wereldoorlog te beginnen. Thuis, met de kinderen, op school, op allerlei plekken", besluit Van Vree.