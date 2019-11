Computerles van senioren voor senioren om eenzaamheid tegen te gaan

Senioren geven elkaar computerles in Poortugaal.

Digitalisering zorgt ervoor dat sommige ouderen nog sneller vereenzamen. Zij kunnen niet goed meegaan met de tijd. In Poortugaal proberen ze dat te veranderen. Senioren geven daar computerles aan andere senioren. "Mijn kleinkinderen leggen het zo verschrikkelijk snel uit. Wij ouderen hebben gewoon wat meer tijd nodig."

Iedereen kan wekelijks langskomen met zijn of haar digibeet-vragen. Computer-expert Aad Stortenbeker vertelt dat er een tachtigjarige dame langskwam bij de computerles. "Het grote probleem was dat ze nog niet eens een muis kon hanteren. De ene keer had ze hem ondersteboven vast en de andere keer kon ze de muis niet stilhouden."

Een andere meneer komt naar de computerlessen om naar zijn printer te laten kijken. "Mijn printer heeft wat problemen. Ik weet door hun reputatie dat zij mij heel goed kunnen helpen."