Toppers vieren kerst in Ahoy

Gerard Joling tijdens een eerdere kerstshow in Ahoy. Foto: ANP / Levin den Boer

De Toppers komen volgend jaar naar Rotterdam. De concertreeks 'Christmas Party of the Year 2020' wordt gehouden in een 'sprookjesachtig winterwonderland-decor' in Ahoy.

De zangers geven al jaren in mei een reeks concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Drie jaar geleden weken zij met een kerstshow vanwege hun 12,5-jarig jubileum al eens uit naar Rotterdam.



"Dit werd door de fans als een absoluut hoogtepunt betiteld. Daarom is er besloten eenmalig terug te keren naar Rotterdam Ahoy", zo meldt de evenementenlocatie. De Toppers treden op 22, 23, 24 en 26 december op.

Bezoekers moeten hun keel gesmeerd hebben, want het beloven avonden vol meezingers te worden. Overdag kunnen feestgangers al terecht in de Toppers Fanzone, in de vorm van een grote kerstmarkt.