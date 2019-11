Di-rect geeft extra show in Ahoy

De Haagse rockband zou het 20-jarig jubileum volgend jaar al op 10 oktober vieren in Rotterdam, maar daar komt nu ook 9 oktober bij. De kaartverkoop voor beide shows is maandag gestart.

"Rotterdam Ahoy is de zaal in Nederland waar we het meest hebben gespeeld", zei zanger Marcel Veenendaal eerder. "Maar dat was altijd als onderdeel van een groot evenement. Het 20-jarig jubileum is voor ons de perfecte aanleiding om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan met een groot eigen concert in Ahoy."



De band begon zo'n twintig jaar geleden met Tim Akkerman als zanger, maar die stapte in 2009 uit de band. Hij werd opgevolgd door Marcel Veenendaal. De andere bandleden zijn Jamie Westland (drums), Frans 'Spike' van Zoest (gitaar), Bas van Wageningen (basgitaar) en Paul Jan Bakker (gitaar).