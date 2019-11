Alle handhavers in Rotterdam krijgen bodycam

De handhavers vullen volgens wethouder Bert Wijbenga een gat op, dat is ontstaan doordat de politie zich meer richt op opsporing en noodhulp. Zo geven de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) waarschuwingen, delen boetes uit en kunnen mensen aanhouden.

Preventieve werking

Vijftig handhavers in Rotterdam hebben het cameraatje al een tijdje op proef gehad. Biker Therry is één van hen. "Ik ben er heel positief over. Ik heb gemerkt dat het op straat een preventieve werking heeft."

De stadswacht zet het cameraatje in als hij de situatie dreigend vindt. Een rood lampje op het apparaat gaat dan branden. "Dus echt bij beledigingen, geweld en bedreigingen", somt Therry op. "Dan gaan we de burger waarschuwen dat we de bodycam gaan aanzetten."

Wethouder Bert Wijbenga noemt de bodycams erg belangrijk voor de handhavers in de stad. "Deze honderden mensen, die we naar de horeca, jeugdgroepen, straatintimidatie en ondermijningsactiviteiten sturen, moeten we goed uitrusten", legt hij uit.

"Dit middel draagt eraan bij dat zij die taak goed kunnen uitvoeren en dat ze zich beschermd voelen voor als er narigheid is. Dat objectief vastgelegd wordt wat er gebeurd is. Ik denk dat dat een goede aanpak is.'

Aangepast gedrag

Zowel de wethouder als de handhavers zelf zeggen dat de bodycams een preventieve werking hebben. "Mensen van handhaving hebben al gemerkt dat Rotterdammers denken: 'Oei, ik zie dat lampje aangaan, nu word ik gefilmd'. Het gedrag past zich dan al aan", zegt Wijbenga.

Therry maakte vorige week nog gebruik van zijn bodycam. "Een motorrijder reed met hoge snelheid tegen het verkeer in. Bij het aanspreken zat de man al behoorlijk hoog in zijn emoties. Hij wilde fysiek agressief worden. Toen wij waarschuwden dat we de bodycam gingen gebruiken, had dat positieve effecten: hij dimde in."

Wijbenga noemt Rotterdam met de bodycams een voorbeeld voor de rest van Nederland. "Ik denk dat er nog veel andere steden gaan volgen, misschien ook bij de politie. Voor komende jaren hebben we miljoenen extra vrijgemaakt om meer bodycams toe te voegen aan de vijftig die er al waren."