Een man heeft kort na 06:00 uur een overval gepleegd op het tankstation aan de Vredenoordkade in Rotterdam-Kralingen. Hij kwam binnen en eiste geld, zegt de politie.

De man ging er daarna vandoor met een onbekend geldbedrag.

De politie is op zoek naar de overvaller. Daarbij is ook een Burgernetbericht verspreid met het signalement van de verdachte. Het tankstation is afgezet.