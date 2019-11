Vlaardingen pakt levensgevaarlijke kruising aan

In Vlaardingen-Holy is deze week een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe rotonde op de drukke kruising Zwaluwenlaan/Zwanensingel.

Voetgangers en fietsers moeten zo veiliger kunnen oversteken. Ook is het de bedoeling dat de rotonde zorgt voor een betere doorstroming. Nu is er volgens bewoners in de spits met de auto haast geen doorkomen aan.

Volgens de gemeente is het de meest duurzame rotonde van Vlaardingen, ook al moeten er wel eerst een paar bomen wijken voor de aanleg.



"We proberen alles zo veel mogelijk te hergebruiken", zei wethouder Bart Bikkers dinsdagochtend op Radio Rijnmond.

"Het beton dat we gaan gebruiken in plaats van het asfalt kan herbruikt worden en hoeft maar eens in de veertig jaar te hoeven vervangen. En dat terwijl asfalt eens in de vijftien jaar er uit moet en opnieuw aangelegd moet worden."



Fietsers krijgen verder apart liggende fietspaden en er komen brede oversteekplaatsen voor voetgangers. De rotonde in Vlaardingen-Holy moet over twee maanden klaar zijn.