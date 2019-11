Afgesloten Maastunnel: vanaf vrijdag omfietsen of met de pont

Afgesloten Maastunnel: omfietsen of met de pont

Nog een paar dagen en het is zover: Vanaf vrijdag kunnen fietsers en voetgangers niet meer door de Maastunnel. Op die dag start de renovatie van het deel van de Rotterdamse tunnel waar zij door moeten.

Een veerpont gaat fietsers en wandelaars naar de overkant brengen. "Ik ga het proberen de pont, en anders omrijden via de Erasmusbrug", vertelt een fietsster dinsdagochtend bij de Maastunnel op Radio Rijnmond. Ze is vanuit Rhoon onderweg naar haar werk in het Erasmus MC.



De gratis pont gaat elke twintig minuten varen van en naar de Sint Janshaven aan de zuidkant en de Sint Jobshaven aan de noordkant. De eerste boot vertrekt 's ochtends om 6:20 uur van Zuid naar Noord en de laatste vaart om 23:30 uur in omgekeerde richting.

De veerpont vaart tot de werkzaamheden aan het fietsdeel van de Maastunnel klaar zijn. Naar verwachting gaat dat zeven maanden duren. Het werk aan de voetgangerstunnel duurt daarna nog vier maanden, maar voetgangers kunnen dan al via de fietserstunnel lopen.