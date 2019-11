Douane: driekwart koopt in buitenlandse webshops

De douane constateert dat er veel onwetendheid is over bijvoorbeeld de regels rond btw en invoerheffingen en is daarom dinsdag een campagne begonnen om mensen te waarschuwen in de aanloop naar Black Friday, Cyber Monday, Singles Dag (afgelopen maandag), Sinterklaas en Kerstmis.

De douane controleert dagelijks talloze pakketjes die afkomstig zijn van landen buiten de Europese Unie. Bijna de helft van mensen die in Zuid-Holland zijn ondervraagd hebben weleens extra invoerheffingen moeten betalen. Vrijwel iedereen accepteert de heffing en doet geen afstand van het pakket.

De lijst met populairste internetaankopen in webshops buiten de Europese Unie ziet er bij Zuid-Hollanders als volgt uit:

1. elektronica en gadgets (56,2% van de ondervraagden koopt dit wel eens van buiten de EU),

2. kleding, schoenen, tassen en/of accessoires (46,8%)

3. speelgoed en spellen (23,6%).