Van Eigen Bodem: wijnboer heeft jarenlang bouwoverlast door Hollandtunnel

Rustiek versus Economie in de Zuidbuurt van Vlaardingen. De boerderij is omcirkeld.

De idylle van de Vlaardingse Zuidbuurt staat onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding zorgt in het poldergebied voor herrie, trillingen en vrachtverkeer. Met name De Wijnboerderij schudt en trilt op de grondvesten. En het bouwcircus komt dichter en dichterbij.

Joke Aartsen en Louise Holland toverden eind jaren tachtig de oude 16e-eeuwse boerderij om tot wijnboerderij. "We verbouwen hier verschillende soorten wijndruiven en maken daar wijn en sappen van", vertelt Joke. Maar hoe lang nog? "Vooral in het voorjaar zal het hier overdag onleefbaar zijn. Dan trillen ze damwanden voor de Hollandtunnel in de grond, pal naast onze wijngaard", vertelt Louise Holland bezorgd. "Nee, die tunnel is niet naar mij vernoemd", lacht ze als een wijnboerin met kiespijn.

Stress

De oogst van dit jaar is binnen. Het seizoen om op het gezellige erf feesten en proeverijen te organiseren is voorbij. Vogels en bouwgeluiden vechten om voorrang aan de Zuidbuurt 40. "Stress ja, dat is wel het gevolg van alle hectiek", zegt Joke. "We hebben nu wel meer tijd voor onze eigen sociale contacten. We moeten echt meer leuke dingen gaan doen voor de afleiding, dat gebeurt nog te weinig".

David versus Goliath

Ondertussen valt er opnieuw een brief van Rijkswaterstaat op de deurmat. "Ze gaan het grondwater wegpompen, ook dat nog", zegt Louise. Het tweetal voelt zich in alle procedures David versus Goliath. "Het is onomkeerbaar, de ellende komt langzaam op ons af".