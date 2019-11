Schiedamse vrouw verdacht van witwaspraktijken

De FIOD heeft een woning doorzocht in Schiedam in verband met een groot onderzoek naar witwassen. Het draait volgens de dienst allemaal om een 36-jarige Schiedamse vrouw. Zij had op papier geen inkomsten, maar kocht in een paar jaar tijd wel allerlei woningen en liet deze verbouwen.

De panden werden daarna via contante betalingen of money transfers verhuurd. In een van de panden werd vorig jaar bovendien een hennepplantage gevonden. De FIOD denkt dat de vrouw de panden met crimineel geld heeft gekocht.

Bij de doorzoeking in Schiedam is beslag gelegd op de administratie. Daarnaast is beslag gelegd op drie woningen, twee auto’s, bankrekeningen, contant geld en diverse luxe tassen, zonnebrillen en horloges.