EC 50 jaar: Een rustige avond voor Treijtel in Milaan

Dit seizoen is het precies 50 jaar geleden dat Feyenoord de beste club van Europa was. Rijnmond blikt op de data van de wedstrijddagen van toen terug op het gedenkwaardige seizoen dat de Rotterdammers de Europa Cup I wonnen.

Nadat in de eerste ronde de amateurs van KR Reykjavik eenvoudig werden verslagen, wachtte in de volgende ronde de regerend Europees kampioen AC Milan. Vooraf werd Feyenoord kansloos geacht tegen de Italiaanse grootmacht. Het werd echter een nipte 1-0 nederlaag.

Eddy Treijtel stond in het Rotterdamse doel. De keeper herinnert het zich nog goed: ''De 1-0 nederlaag voelde eigenlijk een beetje als een overwinning. In onze achterhoofd wisten we dat Ajax met 4-1 was weggespeeld en wij hadden de wedstrijd onder controle. We waren heel tevreden. En zoveel spectaculaire reddingen heb ik niet hoeven doen.''

De Feyenoorders liepen met een glimlach van het veld. Ze waren niet vernederd en er was nog voldoende perspectief voor de return op 26 november in De Kuip.

Bekijk hierboven de reportage met Eddy Treijtel, die terugkijkt op de wedstrijd AC Milan - Feyenoord.