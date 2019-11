Grondverzetter uit Oud-Alblas gaat op de koffie bij Rutte en neemt 'kraan' mee

Het zijn bijzondere dagen voor grondverzetter Arnold Tuytel uit Oud-Alblas. Een paar weken geleden was de ondernemer nog een van de actieleiders van de bouwers op het Malieveld. En vandaag mag hij op bezoek bij minister-president Rutte. "Hij krijgt een miniatuur kraan van mij", vertelt Tuytel.

Rutte krijgt de attentie bij een gesprek over de regels rondom stikstof en PFAS. Hij hoopt dat de premier aan de bouwers blijft denken.

Tuytel is al onderweg naar Den Haag. En ook dat gaat op een speciale manier. Hij gaat met zijn vrachtwagen. Hij wil dat het kabinet met maatregelen komt, waar de ondernemers "echt iets aan hebben."

De bouwer vermoedt dat het kabinet voorafgaand aan het gesprek om 17:00 uur al met maatregelen komt om de stikstof- en PFAS-problematiek aan te pakken. "Maar als ze gaan zeggen dat de maximum snelheid terug moet naar 100 of dat oude auto's worden opgekocht is dat voor ons nog niet genoeg."

Norm

De ondernemer uit Oud-Alblas wil onder meer dat de PFAS-normen van 0,1 microgram PFAS per kilo naar 1 microgram PFAS per kilo gaan. Tuytel: "Als ze naar 0,4 gaan is dat voor ons niet genoeg."

Door de nieuwe regels mag grond niet meer verplaatst worden als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in zit. Daardoor liggen nu veel bouwprojecten stil.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke chemicaliën. Die worden door de industrie uitgestoten en komen in de bodem terecht. PFOA, bekend van de uitstoot door het Dordtse chemiebedrijf Chemours, valt ook onder deze verzamelnaam.