Al meer dan tien aanhoudingen voor scooterdiefstallengolf in Rotterdam-Oost

De politie heeft in Rotterdam-Oost in iets meer dan een maand tijd elf mensen opgepakt voor scooterdiefstallen. Afgelopen weekend ging het om twee jongens van 13 en 14 jaar.

In de zomer waarschuwde de politie voor een sterkte toename van het aantal diefstallen van scooters. In juni en juli ging het om zeker 62 scooters in Rotterdam-Alexander en Capelle-Schollevaar.



"Daarop heeft de politie in Rotterdam-Oost het een van de prioriteiten gemaakt", zegt een woordvoerder van de politie. "En dat werkt tot dusverre. We worden vaker gewaarschuwd en er worden ook regelmatig gestolen scooters teruggevonden."

Zondag werden twee jongens opgepakt. Agenten zagen de twee op een snorfiets wegrijden in de richting van de Riviumboulevard. De twee vluchtten weg voor de politie, maar kwamen ten val. Te voet renden ze de weg op, tegen het verkeer in, tussen allerlei auto's door.

De twee werden uiteindelijk opgepakt. De scooter was gestolen. De jongens van 13 en 14 komen uit Rotterdam. Een van hen had ook nog een schroevendraaier, een boksbeugel en een bivakmuts bij zich.