Veel steun voor 45 katten van overleden vrouw

Er is al bijna 7 duizend euro opgehaald voor de opvang van de 45 katten, drie konijnen, twee cavia's en vijf geiten die overbleven na het overlijden van een vrouw uit Langerak. "De dierenasiels zijn al bijna uit de kosten", vertelt Jaimie van Dierenambulance Vianen.

De eigenaresse van de dieren overleed in oktober. Haar man, die internationaal chauffeur is, kan niet voor de beesten zorgen.

Het was de grootste 'ophaalactie' van de plaatselijke dierenambulance ooit. Ze hebben de dieren naar asiels in Gorinchem, Nieuw-Lekkerland en Leerdam gebracht.

Normaliter moet de erfgenaam de kosten betalen. Maar daar kleefde in dit geval een flink prijskaartje aan: ruim 8000 euro. De dierenambulance is daarom zelf een crowdfundingsactie gestart voor de weduwnaar.

Jaimie: "De actie loopt erg goed. De stand staat nu op 6972,70 euro." Het geld gaat naar de sterilisatie en opvang van de beesten.

De geiten zijn inmiddels geadopteerd door een zorgboerderij en een aantal katten heeft ook al een nieuw baasje gevonden.