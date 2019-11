18-jarige Rotterdammer pleegt zeker zeven straatroven op Zuid

Een 18-jarige jongen uit Rotterdam zit vast voor het plegen van minimaal zeven straatroven in Rotterdam-Zuid. De jongen sloeg vorige maand meerdere keren zijn slag bij oudere vrouwen die over straat liepen, bijvoorbeeld na het boodschappen doen.

De Rotterdammer had het bij alle slachtoffers voorzien op hun juwelen, met een grote emotionele waarde. Het gaat onder meer om een sieraad met as van een dierbare overledene of met foto's van kleinkinderen. Bij de berovingen ging de jongen niet zachtzinnig te werk, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

"Sommige slachtoffers zijn gevallen tijdens de beroving en bezeerden zich behoorlijk, anderen hadden verwondingen in de nek", zegt het OM. "Eén slachtoffer werd door de dader geslagen en geschopt."

De jongen kon eind oktober worden aangehouden, zo maakt het OM dinsdag bekend. De sieraden die hij heeft gestolen, zijn niet teruggevonden.

Mogelijk was de Rotterdammer ook betrokken bij een achtste straatroof. Die heeft hij zelf opgebiecht, maar er heeft nog niemand aangifte van gedaan. Het OM is op zoek naar het slachtoffer en vraagt haar contact op te nemen met de politie.