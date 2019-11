Vlaardingse zeilmakerij maakt doorstart na grote brand

Restanten van de brand liggen nog altijd in de Wilhelminahaven in Vlaardingen

De zeilmakerij van Cor de Bruijn, die eind mei bij een grote brand in de Wilhelminahaven in de as werd gelegd, maakt een doorstart. Het bedrijf zat 27 jaar aan de Doggerstraat en verkast nu naar nieuwbouw op het terrein waar tot voor kort tuincentrum Staelduinse Bos zat.

De verhuizing naar een nieuwe locatie noemt De Bruijn een kantelpunt. Lange tijd kon de ondernemer niet over de brand praten of hij schoot vol. "Wat er gebeurde, ligt achter me. We gaan nu allerlei plannen weer maken. Daardoor krijg je weer hoop na zoveel ellende', vertelt Cor. Kort daarvoor was hij voor het eerst in zijn nieuwe pand gaan kijken en meten. "We gaan er weer een gezellige zaak van maken voor de klanten, de koffie moet weer pruttelen", lacht echtgenote Heleen.

Ambulance

Alles werd vernietigd die dinsdag eind mei. "Ik kon alleen twee computers redden", zegt Cor. "Ik was heel boos op Cor, want hij is nog een paar keer terug het brandende pand in geweest. De boel had kunnen ontploffen. In de garage waar de brand begon, lag natuurlijk van alles", vertelt Heleen.

Cor moest net als zijn broer naar het ziekenhuis vanwege de rook die ze inademden. "We lagen in de ambulance naast de garagehouder waar de brand ontstond. Hij was niet verzekerd, maar is in de Wilhelminahaven wel weer opnieuw bezig". Hij kan enige verbazing bij deze melding niet onderdrukken.

Geen belletje van de gemeente

Momenteel probeert De Bruijn zijn vaste grote klanten zoals Dupont en Shell vanaf drie locaties te bedienen. Collega-ondernemers boden tijdelijke ruimte aan.

"Het nieuwe pand is nog helemaal kaal. We hebben bijvoorbeeld machines besteld en hopen over een maand of drie de boel op te starten aan de Kreekweg in Vlaardingen."

De zeilmakerij was verzekerd voor de schade. "En vooralsnog hebben we ook nog niets van onze burgemeester vernomen, dat stelt ons wel heel erg teleur. Geen belletje, geen ondersteuning van de gemeente, helemaal niets. Het heeft me heel lang bezig gehouden maar het is gebeurd", zegt Cor tot slot.