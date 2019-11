De Zeeuw (directeur FC Dordrecht): 'Afwijzen financieel plan is politieke onwil'

Hij klinkt vrij vrolijk, maar in feite is Hans de Zeeuw nog redelijk pissig over de afwijzing van het financieel plan voor de bouw van het nieuwe stadion van FC Dordrecht. De gemeente maakte dinsdag bekend dat ze niet garant willen staan voor de bouw voor 17 miljoen euro.

"Politieke onwil", noemt De Zeeuw het. "Het plan was goed. Dat is doorberekend en nu zeggen ze plotseling dat het allemaal niet klopt. Het komt dan ook als een complete verrassing."

Aanvankelijk zou er een supermarkt in het stadion komen, om zo de financiële haalbaarheid te verbeteren. "Maar op verzoek van de gemeente hebben we dat plan losgelaten", gaat De Zeeuw verder. "Daarom is er plek gemaakt voor onderwijs en zorg."

Daarom moet de garantstelling gezien worden als een garantstelling voor zorg en onderwijs en niet zozeer voor de club, vindt De Zeeuw. "En daar komt nog bij. We hebben nergens in de plannen ook maar één euro voor de club zelf gevraagd."

Hoe nu verder?

De Zeeuw blijft strijdbaar voor zijn plan. "We moeten nu de gemeenteraad achter ons zien te krijgen. En ook een deel van de coalitiepartijen."

Voorlopig wil De Zeeuw nog even nadenken over de opties. Eerder liet de algemeen directeur weten dat het stadion absoluut noodzakelijk is voor FC Dordrecht om te overleven. Hebben de Dordtse wethouders dan een poging gedaan om het doodsvonnis van de club te tekenen? "Dat hebben ze in ieder geval wel geprobeerd vandaag."