Jong Feyenoord gelijk tegen FC Groningen

Jong Feyenoord heeft dinsdagmiddag in Groningen met 3-3 gelijk gespeeld. De Rotterdammers speelden in de tweede helft lange tijd met een man meer, maar gaven toch een 3-1 voorsprong uit handen.

Keeper Jan de Boer van Jong FC Groningen kreeg na 55 minuten een rode kaart. Voor Jong Feyenoord wisten Huijgen, Narsingh en Ayoub te scoren. Bij Jong Feyenoord stonden onder andere Marsman, Kelly, Ayoub en Narsingh in de basis. De ploeg van Arnold Scholten en Said Bakkati is door het gelijke spel nu derde in de reservecompetitie achter FC Groningen en Go Ahead Eagles.