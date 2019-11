Burgemeester Aboutaleb zegt sorry tegen nabestaanden Hümeyra

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dinsdag in de Rotterdamse gemeenteraad zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van de Rotterdamse Hümeyra. Zij werd door haar ex-vriend Bekir E. gestalkt en vorig jaar doodgeschoten in Rotterdam-West.

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde vorige maand dat instanties als de politie, OM en Veilig Thuis zwaar zijn tekortgeschoten bij de aanpak van de stalking van Hümeyra. Aboutaleb is niet eindverantwoordelijk, maar wil op aandringen van de raad toch zijn excuses aanbieden.

"Ik voel me verantwoordelijk in mijn rol als burgervader. Elke keer als in Rotterdam op deze manier iemand om het leven komt, voel ik het tot in mijn tenen. Zoals u en alle andere Rotterdammers hier grote verontwaardiging over hebben."



"Ik wil mijn excuses maken aan de familie, vrienden, school en alle andere betrokkenen. Waarom? Omdat wij met alle goede bedoelingen van ons hele systeem aan het werk zijn gegaan en dan blijkt dat we het toch niet goed gedaan hebben."

De burgemeester zegt niet graag 'sorry'. "Maar dat doe ik nu uit overtuiging dat een mensenleven is heengegaan, wat misschien wel te redden was als het systeem waar wij verantwoordelijk voor zijn als overheden, wellicht andere beslissingen hadden genomen."

Tekort geschoten

De Rotterdamse gemeenteraad wilde dinsdag weten wat er gedaan wordt met de verbeterpunten die de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft aangedragen. Ook eist de raad dat de betrokken partijen beter gaan samenwerken.



'Eén van de dingen die ik graag zou willen doen, is dat wij in de driehoek (burgemeester, politie en OM) over stalking agendatechnisch twee keer per jaar gaan spreken", zegt Aboutaleb. "Niet over incidenten, maar stalking in zijn algemeenheid: hoe loopt dat eigenlijk, zien wij daar problemen ontstaan?"

Monument

Een meerderheid in de gemeenteraad gaf dinsdag aan een monument te willen voor de vermoorde Hümeyra en andere vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Dat kan in de vorm zijn van een vernoeming van een straat of of het inrichten van een gedenkteken.