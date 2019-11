Van Gorp 'heel trots' op derde wereldtitel breaken

Menno van Gorp werd afgelopen weekend in Mumbai voor de derde keer de beste breaker ter wereld. Op het WK greep de Rotterdammer in India de wereldtitel. "Ik ben heel trots", glimlacht Van Gorp bij het tonen van zijn gewonnen belt.

In 2014 en 2017 wist Van Gorp de titel ook al in de wacht te slepen. "Ik heb er hard voor gewerkt. Het is zeker speciaal, want het is pas de eerste keer dat iemand drie keer de wereldtitel wint", legt Van Gorp uit.

[YouTube:https://www.youtube.com/embed/FhwzYeCWxf4]

Volgens Van Gorp kan de Rotterdamse B-Boy scene, oftewel de breakscene, zeker nog beter op de kaart worden gezet. "Er is geen echte vaste plek voor B-Boys", vertelt Van Gorp, die vindt dat hij hierin een rol kan vervullen.

'Olympische Spelen een uitdaging'

In 2024 is op de Olympische Spelen breaken een mogelijke sport. "Het is voor mij een uitdaging om daar te staan. Waarschijnlijk ben ik dan één van de oudere breakers."

Van Gorp is dan 34 jaar als de Spelen in het Franse Parijs zijn. "Dat gaat waarschijnlijk één van de laatste evenementen zijn waar ik me als atleet voor ga voorbereiden."