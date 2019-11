Geldboete geëist voor Rotterdammer vanwege straatintimidatie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep twee boetes van in totaal 340 euro geëist tegen een 37-jarige man uit Rotterdam. Hij zou vorig jaar zomer meermaals verschillende vrouwen in het centrum van Rotterdam seksueel hebben geïntimideerd.

De man was eerder door de rechtbank veroordeeld tot twee voorwaardelijke boetes van in totaal 200 euro en een proeftijd van twee jaar, nadat de officier van justitie eerder twee geldboetes van in totaal 380 had geëist. De verdachte zelf ging tegen die uitspraak in beroep.

Justitie concludeert nu dat die straf te laag is. "In totaal heeft de verdachte acht vrouwen lastig gevallen. Meerdere vrouwen hebben duidelijk laten merken niet gediend te zijn van zijn gedrag. De verdachte verdient voor deze feiten een passende straf. Hopelijk leert hij daarvan en worden vrouwen door hem niet meer lastig gevallen", aldus de advocaat-generaal.

Straatintimidatie is een hardnekkig probleem, zegt het Openbaar Ministerie. Vrouwen hebben er veel last van. De gemeente Rotterdam lanceerde bijna twee jaar geleden een app, waarin mensen nafluiten, roepen, sissen, beledigen en andere vormen van seksuele intimidatie kunnen melden.



Sinds 1 januari vorig jaar is straatintimidatie strafbaar in Rotterdam. Sindsdien zijn er acht zaken geweest. De zaak tegen de 37-jarige Rotterdammer is het eerste hoger beroep.

De uitspraak volgt op 19 december.