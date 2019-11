Lector Hogeschool Rotterdam wint Deltapremie van half miljoen

Lector AnneLoes van Staa van de Hogeschool Rotterdam is één van de eerste winnaars van de Deltapremie. Dat is een nieuwe prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangt 500 duizend euro.

Van Staa leidt het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang moeten maken naar de volwassenenzorg. Ze onderzocht waar de jongeren tegenaan lopen in de zorg en waar zij behoefte aan hebben.

De prijs is dinsdag door minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) uitgereikt in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Ze onderschrijft het belang van praktijkonderzoek. "Met deze nieuwe Deltapremie spreken we onze waardering daarvoor uit."

Een onafhankelijke jury, die bestond uit experts van onder meer de Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft, bepaalde de winnaars.

De Rotterdamse lector noemt de prijs een enorme eer. "Het is een bevestiging dat we met onze opvattingen over praktijkgericht onderzoek op de goede weg zijn. Als een van de eerste lectoren ben ik er trots op dat we een kleine revolutie in het hbo hebben kunnen ontketenen. Er is echt behoefte aan om het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk te dichten - samen met de mensen over wie het gaat."

Naast Van Staa viel ook lector Mark Mobach van de Hanzehogeschool in Groningen in de prijzen. Hij wil met zijn onderzoek betere gebouwen voor mensen en organisaties creëren.