Eenzame ouderen genieten van high tea: 'als je niemand hebt, zit je eenzaam in je huissie'

Meer dan de helft van de Rotterdamse ouderen zegt zich eenzaam te voelen. Dat doet vrijwilliger Anneke Strasters pijn. Daarom zet ze zich samen met andere vrijwilligers al vijftien jaar in voor ouderen in Crooswijk. Meestal gaan ze wandelen, maar dinsdag genoten de ouderen van een gezellige high tea.

"Wat ik al gegeten heb? Twee eitjes, een krentenbol, een roggebroodje en vier van die 'gevallen'. Ik weet niet wat het is. Maar het is lekker", zegt een dame.

"Mensen die thuis wonen kunnen nergens heen. Die zijn afhankelijk van bezoeken", zegt Anneke. "Leuk als er één of twee keer per week iemand langskomt, maar de rest van de week zitten ze daar maar. Dat vind ik een heel trieste gedachte."

Elkaar helpen

Wat kunnen jonge mensen voor eenzame ouderen doen? "Ze zouden in ieder geval eens even bij de buurvrouw aan kunnen bellen en zeggen: 'goh, kan ik wat voor je doen'?", zegt een mevrouw.

Volgens Anneke is het belangrijk om mensen uit hun kamers te halen en met ze weg te gaan. "De zon in hun gezicht laten voelen en aandacht geven."

Honderd jaar en super actief

Gelukkig voelen niet alle aanwezige ouderen zich eenzaam. "Ik heb gelukkig mijn kinderen nog. Die komen regelmatig langs. Maar als je helemaal niemand hebt, zit je maar eenzaam in je huissie."

"Nee, ik ben niet eenzaam", zegt een dame die volgende maand honderd jaar oud wordt. "Want ik rijd nog in de scootmobiel. Iedere vrijdag ga ik naar mijn kleindochter in Vlaardingen. Dan ga ik een uur met de scootmobiel in de tram. Ik sjouw nog overal heen. Ik wil wel honderdvijftien worden, hoor.''