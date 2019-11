Grondverzetter over stikstofplannen: 'Gaan de oplossingen écht werken?'

Arnold Tuytel (blauwe overhemd) was een van de aanwezigen bij het gesprek in het Catshuis. Foto: ANP / Koen van Weel

Grondverzetter Arnold Tuytel uit Oud-Alblas zegt 'een goed gesprek' te hebben gehad met premier Rutte en de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven. Hij was dinsdag namens de bouwsector een van de aanwezigen in het Catshuis in Den Haag om te praten over de stikstof- en PFAS-crisis. Toch zitten de bouwers nog met veel vragen.

Tuytel is een van de leiders van de actiegroep Grond in Verzet, die zich hard maakt voor de belangen van de grondsector. De ondernemer uit Oud-Alblas wil onder meer dat de PFAS-normen van 0,1 microgram naar 1 microgram per kilo gaan. Door nieuwe regels mag grond nu niet meer verplaatst worden als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in zit. Daardoor liggen veel bouwprojecten stil.



Tuytel kreeg dinsdag, samen met andere bouwers in het Catshuis, te horen dat er woensdag een pakket maatregelen wordt gepresenteerd om de woningbouw en infrastructuurprojecten weer vlot te trekken.

Wat de maatregelen precies zijn, vertelden Rutte en de ministers niet. Volgens ingewijden gaat, als onderdeel van het stikstofplan, de snelheid op snelwegen overdag omlaag naar 100 kilometer. Daarmee zou de coalitie meer ruimte krijgen om bouwprojecten door te laten gaan. Ook zou er 250 miljoen euro gaan naar natuurherstel.

'Haast is geboden'

"Gaan de oplossingen die ze morgen bekendmaken echt werken, en vooral snel genoeg?", vraagt Tuytel zich af. "Dat weten we absoluut nog niet. En haast is geboden, maar dat hebben we ze wel duidelijk gemaakt."

Bart van Breukelen van bouwbedrijf TBI sluit zich hierbij aan. "De minister-president zegt dat het in ieder geval in eerste instantie fors zal helpen. Voor ons is het afwachten of dat zo is, want dat konden we hier aan tafel niet beoordelen."