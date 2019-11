Stefan de Vrij: 'Ik ben nu een betere verdediger dan op het WK waarop ik speelde'

Stefan de Vrij moet bij het Nederlands Elftal de laatste jaren genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Volgens de oud-Feyenoorder zegt dat veel over de ontwikkeling van het elftal. "Ik ben nu een betere verdediger dan op het WK 2014 waarop ik wel speelde."

In de voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland (zaterdag uit) en Estland (dinsdag thuis) verscheen de oud-Feyenoorder voor de camera van RTV Rijnmond. De Vrij denkt dat hij niet veel meer kan doen dan hij al doet om Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk uit het team te spelen. "Ik moet positief blijven, altijd het maximale blijven doen en op mijn kans blijven wachten."

Ooit bij Feyenoord begon De Vrij als rechtsachter. Om de vraag of dat nu een optie is in dit Oranje moet hij glimlachen. "Ik heb daar al heel lang niet gespeeld. Ik zou spelen waar de trainer mij nodig heeft, maar ik ben hier gekomen als centrale verdediger."

In de video is het volledige interview met Stefan de Vrij te bekijken.