Vluchtauto moord advocaat Wiersum gestolen in Rotterdam

De witte Opel Combo waarin de dader van de moord op advocaat Derk Wiersum vluchtte, was eerder gestolen in Rotterdam-West. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De advocaat werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.

De schutter sloeg op de vlucht in de witte bestelbus. Deze werd na de moord aangetroffen in Almere.

De bestelbus was voorzien van valse kentekenplaten en is gestolen op 11 of 12 juni vanaf de Franselaan in Rotterdam-West. De Opel is zowel een dag voor de moord als op de dag zelf gefilmd door bewakingscamera's in de buurt van de woning van de advocaat.

Voorbereiding

Uit onderzoek is gebleken dat mogelijk nog twee wagens bij de moord betrokken waren. Het gaat om een Volkswagen Transporter en een Renault Mégane. Deze laatste wagen werd eind juni gestolen in Nieuwegein.



De politie gaat ervan uit dat Derk Wiersum al langer werd gevolgd, vermoedelijk ter voorbereiding op de moord. De politie leidt daaruit af dat de liquidatie van de advocaat door professionals is voorbereid.