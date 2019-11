Ronald Koeman over Berghuis: 'Tikkie was niet slim'

Bondscoach Ronald Koeman heeft Steven Berghuis aangesproken over het tikje dat de Feyenoord-aanvoerder zondag uitdeelde aan RKC-doelman Etienne Vaessen. "Het is niet slim," zei Koeman op de persconferentie van het Nederlands Elftal.

De bondscoach liet verder niet veel los over zijn gesprek met Berghuis. "Hopelijk is het de laatste keer. Je kunt het wel uitvergroten, maar het is gewoon niet verstandig."

Het tikje van Berghuis aan Vaessen was voor Koeman absoluut geen reden om hem buiten de nationale selectie te houden.