Man plaatst bestelling en overvalt daarna snackbar

Een man heeft dinsdagavond een snackbar aan het Bergpolderplein in Rotterdam-Noord overvallen. Dat deed hij nádat hij eerst een bestelling had geplaatst.

De man kwam rond 21:00 uur de zaak binnen en bestelde eten. Hij liep daarna de snackbar uit om een luchtje te scheppen en kwam vervolgens terug met een plastic zak in zijn hand.

De medewerkster dacht dat de tas was bedoeld voor zijn bestelling, maar niets bleek minder waar. In de zak moest ze de inhoud van de kassalade stoppen. Hoeveel geld daarin zat, is nog niet duidelijk.

De man sloeg vervolgens te voet op de vlucht richting de Rozenlaan. Hij is nog niet gepakt. Er is niemand gewond geraakt bij de overval.