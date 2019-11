Roteb-letters verhuizen naar Museum Rotterdam

Roteb staat voor Reiniging, Ontsmetting, Transport en Bedrijfswerkplaatsen. "Die afkorting is echt een woord geworden hè, dat is ook zo bijzonder", zegt Ingrid de Jager van het museum. "Dit is een fantastische aanwinst. Het hoort bij de stad. Roteb maakte onderdeel uit van de skyline."

"Als je vanaf Gouda over de A20 richting Rotterdam reed, zag je die grote blauwe letters al van ver schitteren", zegt Peter Erkens van de gemeente Rotterdam. "Ze zijn denk ik wel twee meter hoog en hebben een lengte van zo'n zeven meter."

De reinigingsdienst werd al in 1876 opgericht in de stad. "Ik denk dat die naam wel een emotionele betekenis heeft. Ik denk dat mensen nog lang over Roteb zullen praten, en niet over Stadsbeheer. Deze letters laten een stukje geschiedenis zien."

Museum Rotterdam heeft al meer uithangborden, zoals van Nighttown, de Cosmo Bar en Zanzibar. "Dat is echt het straatbeeld. Dát herkennen Rotterdammers."



De letters zijn vanaf komend voorjaar te bewonderen in het museum in het Timmerhuis. "Wij hebben er al afscheid van genomen, maar we passen er nog goed op tot het museum zegt 'breng maar bij ons'. Dan zullen we ze daar netjes afleveren."