Overlast voor Zwijndrechts verkeer naar A16 door kapotte leiding

De Pieter Zeemanstraat is één van de twee doorgaande wegen vanuit Zwijndrecht om de A16 richting Rotterdam op of af te komen. Bij de rotonde aan het begin van deze straat is vorige week een kapotte rioolpersleiding ontdekt.

Vanwege de herstelwerkzaamheden is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gaat minimaal twee weken duren voor de leiding is gerepareerd, laat de gemeente Zwijndrecht weten. Er is een omleiding ingesteld via de H.A. Lorentzstraat, Develsingel en Plantageweg.

De huizen van direct omwonenden en het restaurant aan de Pieter Zeemanstraat blijven bereikbaar met een noodvoorziening.